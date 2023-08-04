Украина начала переговоры с США о гарантиях безопасности – ОП
Украина в четверг начала переговоры с Соединенными Штатами Америки относительно двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности. Об этом заявили в Офисе президента, сообщает Украинская правда.
Украинскую делегацию возглавил руководитель ОП Андрей Ермак.
Эти гарантии безопасности усилят прогресс Украины на пути к будущему членству в евроатлантическом сообществе, включая ЕС и НАТО, что является конечной целью и надежной гарантией безопасности.
"Символично, что именно Соединенные Штаты Америки – наш крупнейший стратегический партнер – стали первой страной, с которой Украина начала этот процесс. Таким образом мы создаем успешную модель и для других партнеров", – заявил глава ОП Андрей Ермак.