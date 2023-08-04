Кремль пытается показать благоприятные условия для привлечения добровольцев – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль пытается создать и продемонстрировать благоприятные условия для привлечения добровольцев на службу в армию, сообщает Украинская правда.

В обзоре указывают на то, что Кремль "пытается создать благоприятные условия для привлечения добровольцев к службе в российских вооруженных силах".

Отмечается, что президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев и мобилизованных, участвующих в полномасштабном вторжении России в Украину.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Министерство обороны России набрало более 231 000 добровольцев в период с января по июль 2023 года, и отметил, что задача России – "сделать контрактную службу максимально престижной".

Русская служба BBC сообщила, что заявленное Медведевым количество добровольцев, если оно соответствует действительности, скорее всего, не представляет только новобранцев из числа гражданских, поскольку МО России набирает персонал из группы "Вагнера", который согласился подписать военные контракты, и призывников.

В отчете отмечается, что Министерство обороны России не оснащает российские подразделения территориальной обороны, действующие на западной международной границе России.

В частности, российский "военкор" отметил, что МО России не обеспечило бойцов отрядов территориальной обороны Белгородской и Курской областей боевыми пулеметами, вместо этого предложив им охотничьи ружья.

В то же время, по данным аналитиков, в Республике Башкортостан сформирован добровольческий полк, состоящий как минимум из 10 добровольческих отрядов и батальонов.

Относительно украинского контрнаступления в обзоре указывают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 3 августа и, по сообщениям, продвинулись вперед на некоторых направлениях.

В частности, на линии Купянск-Сватово, в районе Кременной, на западе Донецкой области.

Также Силы обороны продолжали контрнаступательные операции на Бахмутском направлении, но не получили никаких подтвержденных успехов 3 августа. Однако имели успехи на западе Запорожской области.

Также специалисты предполагают, что украинские силы продолжают проводить ограниченные атаки в районе Роботино.

По собранным экспертами данным, украинские силы продолжали наносить удары по российским тыловым районам в Донецкой области 2 и 3 августа.

Ключевые выводы ISW за 3 августа: