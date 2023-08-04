Аналитики спрогнозировали, при каких условиях контрнаступление ВСУ будет успешным

Американские аналитики спрогнозировали, при каких условиях украинское контрнаступление будет иметь успех.﻿﻿ Об этом говорится в статье аналитиков ISW Каролины Хирд и Екатерины Степаненко, а также Фредерика В. Кагана из американского института предпринимательства для TIME, сообщает Украинская правда.

В публикации отмечается, что ситуация в Украине остается благоприятной для Киева, несмотря на ограниченный прогресс, достигнутый в контрнаступлении.

Американские аналитики указывают варианты развития контрнаступления Сил обороны, при которых оно будет успешным.

Во-первых, нынешний украинский механизированный прорыв может быть успешным, и украинцы могут использовать его достаточно глубоко, чтобы разбить часть или все российские оборонительные линии.

Во-вторых, российские войска, которые уже страдают от серьезных моральных и других системных проблем, могут сломаться под давлением и начать контролируемый или неконтролируемый отход.

В-третьих, постоянное давление и кампания перекрытия, поддержанная масштабными усилиями вроде той, что продолжается сейчас, может создать пробои в российских линиях, которыми украинские войска смогут воспользоваться сначала на локальном уровне, а затем и для более глубокого проникновения.

Первый и второй варианты эксперты считают возможными, но относительно маловероятными.

Третий – наиболее вероятный путь к украинскому успеху.

Он будет более медленным и постепенным, чем два других, и более медленным, чем того желают и ожидают западные сторонники Украины.

И он зависит от помощи Запада, который должен обеспечить Украину постоянным пополнением оборудования, вероятно, в течение многих месяцев, чтобы Украина могла поддерживать свое давление до тех пор, пока российские войска не создадут такие пробои на фронте, которые украинцы смогут использовать.

Медленный темп контрнаступления, который Украина использовала до 26 июля, призван минимизировать украинские потери. Он также не направлен на истощение россиян, а скорее на постоянное вытеснение россиян с их подготовленных оборонительных позиций таким образом, чтобы украинцы могли воспользоваться этим для достижения оперативно значимых успехов.

Это все еще маневренная война, а не война на истощение, просто в более медленном темпе. Поэтому она требует терпения, но может быть успешной, – отмечают специалисты.

С таким подходом украинцы достигли успеха как в Херсоне, так и на Харьковском направлении.

В публикации отмечается, что Украина сохраняет инициативу и пользуется многими преимуществами. Тем не менее, ее контрнаступление может потерпеть неудачу, поскольку россияне могут оказаться более устойчивыми, чем кажется.

Еще одной причиной неудачи аналитики указывают то, что Запад может не успеть вовремя предоставить Украине необходимое оборудование и поддержку.

Основания для уверенности в возможности значительных украинских успехов тесно связаны с рядом проблем, присущих российской позиции в Украине и российской армии.

В частности, это то, что российские войска растянуты, и поэтому страдают их линии снабжения.

"Определяющей характеристикой этой фазы войны является то, что россияне должны защищать наземную линию связи, которая состоит из автомобильной и железнодорожной дорог, пролегающей от Ростова-на-Дону на северо-восточном побережье Азовского моря до Крыма. Десятки тысяч российских войск на юге Украины нуждаются в огромном количестве продовольствия, топлива, боеприпасов, личного состава и других грузов, которые должны перевозиться по этой автомобильной и железнодорожной линии" , - говорится в публикации.

Такое положение дел очень выгодно для Украины, считают эксперты.

Если украинцы смогут выйти к Азовскому морю в любом месте и удерживать свои позиции, они перережут наземные линии связи. Россиянам, таким образом, придется удерживать его полностью.

Иными словами, украинцам достаточно победить и удерживать лишь один сектор, чтобы сделать практически всю территорию, которую удерживает Россия к западу от их продвижения, непригодной для обороны.

Россиянам же необходимо побеждать везде и всегда. Украинцам даже не обязательно доходить до воды.

С одной стороны, линия разграничения не охватывает побережье по всему периметру, и поэтому в некоторых местах она ближе к нынешней линии фронта, чем к береговой линии. Если украинцы смогут продвинуться на расстояние артиллерийской досягаемости линии связи (около 25 километров), они могут начать интенсивно обстреливать ее таким образом, что это сильно ухудшит способность россиян продолжать использовать ее.

Таким образом, украинцы могут выбрать любой сектор линии или воспользоваться любой дырой, которая откроется в любом месте линии, чтобы прорвать линию разграничения таким образом, чтобы, вероятнее всего, разрушить российскую оборону к западу от этого прорыва.