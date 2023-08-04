В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО – оккупанты

В оккупированном Крыму, вероятно, сработала система ПВО, сообщили местные жители и представитель оккупантов.﻿﻿ Об этом заявил так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram, сообщает Украинская правда.

"В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет", – написал он.

Telegram-канал "Крымский ветер" написал о взрывах в Феодосии, а также опубликовал кадры с места происшествия.