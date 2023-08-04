Украина задействовала свежие резервы для прорыва на юге – ԜР

Силы обороны задействовали резервный 10-й армейский корпус для продвижения в районе населенного пункта Роботино в Запорожской области.﻿﻿ Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, что на этой неделе на юго-востоке Украины шли интенсивные бои, поскольку Киев продолжал масштабную кампанию по отвоеванию территории с помощью нового вливания войск, подготовленных и оснащенных на Западе, но пока нет никаких признаков серьезного прорыва.

Также, говорится в материале, главная оборонительная линия России – фаланга окопов, растяжек, противопехотных и противотанковых мин - остается впереди украинских войск, которые имеют целью продвинуться на юг и перерезать российский сухопутный мост в Крым, являющийся ключевым маршрутом военного снабжения.

WP пишет, что украинские войска начали постепенно продвигаться к этой линии, изменив подход, который предусматривал небольшие пешие перемещения войск, на более мощный приток сил из резервов 10-го украинского корпуса с использованием танков и бронетехники.

"Последняя неделя боев была важной, потому что они решили больше задействовать второй эшелон своих войск. Пока неясно, понесли ли российские силы достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва. На этом этапе мы ждем и наблюдаем" , – цитирует издание военного аналитика Роба Ли, который недавно побывал на фронте и собственными глазами наблюдал за наступлением ВСУ.

Ожесточенные бои продолжаются вокруг села Роботино – территории, которую ранее удерживали российские войска и которая находится менее чем в 2,5 км от главной оборонительной линии Кремля, - отмечается в материале.

По некоторым свидетельствам, битва там является ближайшим и наиболее реальным путем прорыва Украины через российскую линию, а официальные лица характеризуют ее как имеющую большое "стратегическое значение".