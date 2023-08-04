Минобороны РФ заявляет об атаке морских дронов в Новороссийске – росСМИ

В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы. Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами, сообщает Украинская правда.

"Экстренные службы Новороссийска сообщили о взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако, данные о них передали спецслужбам" , – говорится в сообщении "РИА Новости".

Телеграм-каналы опубликовали фото и видео с места происшествия.

Они также предположили, что в российский город атаковали морскими дронами, однако, отметили, что официальная информация об этом пока отсутствует.

Позже издание ТААС со ссылкой на МО РФ написало, якобы ВСУ ночью двумя морскими безэкипажными катерами попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск.