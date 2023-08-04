ВСУ поразили 12 районов сосредоточения окупантов – сводка Генштаба

В течение 3 августа Силы обороны Украины с неба и земли нанесли удары по 12 районам сосредоточения врага. За прошедшие сутки произошло около 40 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки Россия нанесла удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. ПВО все 15 вражеских дронов были уничтожены.

Также враг нанес 1 ракетный, 57 авиационных ударов и совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова и Веселого Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов, в частности Карповичи, Тимоновичи и Леоновка Черниговской области; Сопич, Кучеровка, Павловка, Мирополье, Краснополье Сумской области и Гурьев Казачок, Высокая Яруга, Волчанск, Варваровка и Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Петропавловки и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Двуречной, Купянске и Кучеровке Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе Временного Яра, Ивановского и Дружбы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Часов Яр, Клищиевка, Предтечино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского. Артиллерийские обстрелы подверглись Степному, Ласточкину, Авдеевке, Первомайскому и Невельскому Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки и Марьинки. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийские обстрелы подверглись Времовка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

В Запорожском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Степногорск Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Шевченковка, Республиканец, Берислав, Садовое, Херсон и Днепровское Херсонской области и Дмитровка и Очаков в Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 12 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, 2 средства противовоздушной обороны и 3 склада боеприпасов врага.