США готовы ввести новые санкции против Ирана за сотрудничество с РФ

Соединенные Штаты готовы без колебаний применить дополнительные экономические и другие ограничения против Ирана из-за его усилий по углублению военного взаимодействия с Россией. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Мы и дальше будем привлекать их к ответственности - если потребуются дополнительные санкции, мы, конечно, применим их. И я уверен, что некоторые из наших союзников и партнеров - тоже" , - отметил представитель Белого дома.

Он напомнил, что Иран – это страна, которая и так подвергается едва ли не самым большим западным санкциям, в том числе из-за прямой поддержки Тегераном России. И это, по словам Кирби, безусловно, повлияло на экономику Ирана.

Представитель Белого дома также обратил внимание, что вряд ли Иран получил выгоду от усиления оборонных отношений с Россией.