Оккупанты заставляют работников ЗАЭС получать паспорта РФ – Генштаб

Во временно оккупированном Энергодаре оккупанты заставляют персонал Запорожской АЭС оформлять российские паспорта для продолжения работы на станции. В противном случае угрожают репрессиями.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 4 августа.

По данным Генштаба, оккупационные войска проводят регулярные обыски местных жителей как на улицах, так и в домах. Проверяют паспорта, телефоны. Если паспорт гражданина оказывается украинским, документ уничтожают и заставляют оформлять паспорт РФ.

Оккупанты заставляют украинцев менять и другие документы: водительские права, бумаги на движимое и недвижимое имущество.