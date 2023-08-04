ВСУ за сутки уничтожили более 600 военных РФ и 27 беспилотников - Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще около 640 российских оккупантов, а также 19 артиллерийских систем, 4 танка, 27 беспилотников и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.08.23 ориентировочно: