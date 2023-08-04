ВСУ за сутки уничтожили более 600 военных РФ и 27 беспилотников - Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили более 600 военных РФ и 27 беспилотников - Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще около 640 российских оккупантов, а также 19 артиллерийских систем, 4 танка, 27 беспилотников и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.08.23 ориентировочно:

  • личного состава – около 248490 (+640) человек ликвидировано,
  • танков – 4228 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8249 (+15),
  • артиллерийских систем – 4911 (+19),
  • РСЗО – 704 (+0),
  • средств ПВО – 466 (+1),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 311 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4104 (+27),
  • крылатых ракет – 1347 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7392 (+20),
  • специальной техники – 724 (+3).

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