ВСУ за сутки уничтожили более 600 военных РФ и 27 беспилотников - Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще около 640 российских оккупантов, а также 19 артиллерийских систем, 4 танка, 27 беспилотников и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 04.08.23 ориентировочно:
- личного состава – около 248490 (+640) человек ликвидировано,
- танков – 4228 (+4),
- боевых бронированных машин – 8249 (+15),
- артиллерийских систем – 4911 (+19),
- РСЗО – 704 (+0),
- средств ПВО – 466 (+1),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 311 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4104 (+27),
- крылатых ракет – 1347 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7392 (+20),
- специальной техники – 724 (+3).