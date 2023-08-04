Еврокомиссия: решение по агроимпорту из Украины еще не найдено

Еврокомиссия продолжает интенсивные переговоры с Украиной и пятью странами-соседями о судьбе мер по импорту украинского зерна в эти страны ЕС, срок действия которых завершается 15 сентября. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам торговли и сельского хозяйства Мириам Гарсия Феррер, сообщает Укринформ.

"Сейчас немного преждевременно предсказывать, что произойдет после 15 сентября. Мы можем сказать, что мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы проверяем ежемесячно публикуемые цифры импорта… И мы находимся в постоянном и регулярном контакте с пятью соседними странами, и мы действительно, стараемся убедиться, что сможем вывезти зерно из Украины и улучшить транспортную ситуацию, чтобы сделать это возможным" , - сказала она.

Представительница напомнила, что эти ограничительные меры были введены для того, "чтобы дать нам время решить эти проблемы и найти решение для того, чтобы зерно могло вывозиться из Украины".

По ее словам, решение сейчас ищется в рамках специальной координационной платформы, которая собиралась уже пять раз.

"На этой координационной платформе мы имеем Украину, также Молдову, если нужно, и пять соседних стран, обсуждающих с Европейской комиссией, как улучшить пропускную способность "полос солидарности" , - заявила Гарсия Феррер.

Она указала на важность решения логистических проблем и обеспечения продолжения полной солидарности и поддержки Украины с тем, "чтобы зерно попадало в места назначения, будь то ЕС или мировые рынки, поскольку это чрезвычайно важное условие для обеспечения продовольственной безопасности" .

Как сообщалось, 25 мая Совет ЕС одобрил регламент о продлении режима беспошлинной торговли между ЕС и Украиной, который продолжает приостановку всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты по украинскому экспорту в ЕС еще на год, до июня 2024 года.

Блокада черноморских портов Российской Федерацией привела к резкому увеличению объема перевозок украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров по суше через "коридоры солидарности" на границах со странами-соседями, что существенно повлияло на внутренний рынок этих стран и вызвало протесты со стороны местных фермеров.

28 апреля Еврокомиссия согласовала с четырьмя странами-соседями Украины - Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией - пакет мероприятий, который должен выполняться после того, как упомянутые страны отменят свои единоличные действия против аграрного импорта из Украины. Этот пакет ограничивает импорт на территорию этих стран, а также Румынии, четырех ключевых продуктов из Украины – пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника, хотя сохраняет возможность транзита таких товаров в другие страны ЕС и на мировой рынок.

Действие этих временных защитных мер по ограничению импорта украинского зерна в пять упомянутых стран ЕС должно быть завершено до 15 сентября 2023 года.