НБУ прогнозирует рост зарплат и конкуренцию за работников

Средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%. Прогноз несколько улучшен по сравнению с апрелем, когда НБУ ожидал роста реальной зарплаты на 3,7%. ﻿Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (июль 2023 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в отчете, конкуренция предприятий за квалифицированных работников вместе с оживлением экономической активности, а также выплаты в бюджетном секторе, в частности военным, обусловили определенное улучшение финансового состояния домохозяйств.

Опосредованные оценки по налоговым данным, а также по зарплатам, предлагаемым в вакансиях на сайтах поиска работы, свидетельствуют, по меньшей мере, о дальнейшем росте номинальной оплаты труда. А по данным о выплате зарплат на карточки банков - росла и оплата труда в реальном измерении. Это, в частности, объясняется и замедлением инфляции, отмечают в НБУ.

По-прежнему весомую поддержку доходам населения оказывали социальные выплаты из бюджета и индексация пенсий.

Восстановление экономики обусловит дальнейшее оживление спроса на рабочую силу, что на фоне все еще высокой инфляции будет поддерживать значительные темпы роста номинальных трудовых доходов, особенно в секторах, где будет дефицит квалифицированной рабочей силы. В послевоенное время этому будет дополнительно способствовать усиление конкуренции с зарубежными работодателями за мобильную рабочую силу, прогнозирует НБУ.

"Повышение трудовых доходов в реальном измерении возобновится в текущем году, однако темпы будут оставаться достаточно низкими из-за все еще высокой инфляции и медленного роста производительности" , - говорится в отчете.

По прогнозу НБУ, в 2024 году номинальная зарплата вырастет на 16,1%, реальная - на 5,2%, в 2025 году номинальная на 12,8%, реальная - на 5,4%.