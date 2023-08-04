Почему Китай не такой мощный, как может показаться Западу – СМИ

Си Цзиньпин хочет представить Китай как мощного торгового партнера – или опасного противника – практически для любой страны, надеющейся добиться успеха в XXI веке. «Возвышение Востока и упадок Запада» – это его девиз. По мере того, как китайская экономика стремительно росла, а западные политики не знали, как реагировать на это, эта фраза также стала национальным крылатым выражением. Со ссылкой на POLITICO, сообщает Зеркало недели.

Но среди китайского народа – и все чаще в канцеляриях и залах заседаний Европы – начинают рассказывать другую историю: Поход Пекина к глобальному экономическому доминированию, возможно, не непобедим.

Китай смог показать лишь слабый рост ВВП после запоздалого освобождения от пандемических ограничений. Рынок недвижимости находится в кризисе, а безработица среди молодежи выросла до опасного уровня, по одной из оценок, до 50%. Частные предприниматели все чаще живут в страхе перед тем, что государство сделает с их бизнесом, а потребители перестали тратить так, как они делали это в доковидные времена.

В Шанхае, Лондоне и Нью-Йорке китайские и иностранные компании пытаются справиться с новым сценарием: Что делать, если замедление темпов роста останется надолго?

«Риски крупного экономического кризиса в Китае или, более вероятно, неизбежной стагнации устойчивого экономического роста [...] растут» , – сказал в интервью POLITICO Джейкоб Киркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона.

Происходящее с экономикой Китая имеет огромное значение для всего мира. Согласно последним статистическим данным, китайская экономика росла слабыми темпами во втором квартале этого года, а ВВП в апреле-июне вырос всего на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонных колебаний. В годовом исчислении ВВП во втором квартале вырос на 6,3%, что ниже прогнозируемых 7,3%.

Эти цифры все еще гораздо лучше, чем могут похвастаться большинство западных экономик. Но неопределенность перспектив придает сомнения в том, как Пекин будет приближаться к Западу. Пока еще неизвестно, станет ли Си более дружелюбным, или, наоборот, тяжелые экономические времена подбодрят сторонников жесткой линии Коммунистической партии искать конфликтные точки в отношениях с США или Европой, чтобы отвлечь общественное мнение и подкрепить националистические настроения.

Даже лидеры Коммунистической партии не скрывают своей проблемы. На ежегодном предлетнем заседании Политбюро, которое задает тон экономической работе на оставшийся год, партийные чиновники признали, что экономика «стыкается с новыми трудностями и вызовами, главным образом из-за недостаточного внутреннего спроса, трудностей в работе некоторых предприятий, много рисков и скрытых опасностей в ключевых сферах, а также мрачная и сложная внешняя среда», цитирует заявление Политбюро государственное информационное агентство Синьхуа.

В Европе, как и в США, правительства радикально переоценивают собственную экономическую уязвимость. Вторжение России в Украину шокировало правительства ЕС, заставив их пересмотреть свою зависимость от цепей снабжения, контролируемых потенциально недружественными режимами.

Европа в большинстве своем отмежевалась от импорта российского ископаемого топлива, но остается зависимой от Китая относительно критически важного сырья, из которого состоят компоненты аккумуляторов, которые будут жизненно важными для перехода к «зеленой» энергетике.

Западные лидеры – от Урсулы фон дер Ляен из ЕС до президента США Джо Байдена – теперь регулярно говорят об экономическом «уменьшении рисков» со стороны Китая. Опасность слишком тесной связи с китайской экономикой поразила даже Олафа Шольца, традиционно считающегося ведущим европейским «голубем» в вопросах китайской политики.

За закрытой дверью на октябрьском саммите Европейского Совета в прошлом году Шольц поделился своими опасениями по поводу перспектив Китая. Выступая незадолго до своей первой поездки в качестве немецкого лидера в Пекин, он сказал своим коллегам из ЕС, что «масштабный финансовый кризис» может быть спровоцирован, если Пекин не сможет справиться с кризисом собственности, по словам двух дипломатов, информированных об этом разговоре, которые пожелали остаться анонимными, чтобы говорить откровенно.

Новый премьер-министр Италии Джорджия Мэлони готовится выйти из соглашения, согласно которому Рим подписался на участие в глобальном инфраструктурном плане Си, инициативе «Один пояс, один путь». А правительство Эммануэля Макрона, президента Франции, в последние недели заняло более критическую позицию по отношению к Пекину, особенно из-за его позиции по отношению к Украине.

На этом фоне пекинское правительство сосредоточилось на том, чтобы взаимодействовать с Западом в менее холодной манере, даже когда речь идет о его ожесточенном сопернике в Вашингтоне. Несколько американских чиновников – от госсекретаря Энтони Блинкена до министра финансов Джанет Йеллен – посетили Китай в последние месяцы, а министр торговли Джина Раймондо, как ожидается, уедет позже этим летом. По словам одного из дипломатов, пожелавшего остаться неизвестным, поскольку планы еще не окончательно сформированы, саммит ЕС-Китай также готовится к проведению.

Пекин также стремится успокоить частный бизнес в Китае, но, похоже, это не работает.

По словам Йенса Эскелунда, принявшего участие в недавнем опросе президента Торгово-промышленной палаты ЕС в Китае «мы увидели снижение общего уровня доверия» среди 570 компаний ЕС, работающих в Китае, принявших участие в недавнем опросе. «И во многом это связано с повышенным уровнем неопределенности по отношению к будущему Китаю, в частности, по китайской экономике», сказал Эскелунд, чья палата представляет 1700 преимущественно европейских компаний и организаций в Китае.

Си последовательно предпочитал государственный сектор. Его самые радикальные шаги против частного сектора были направлены против технологических гигантов, хотя именно они считаются самой большой надеждой Китая на конкуренцию с Западом. Под руководством Си китайская бюрократия расправилась с многонациональной платформой электронной коммерции Alibaba миллиардера Джека Ма, ограничила развитие онлайн-игр и частных учебных курсов, а также жестко регламентировала передачу данных даже для иностранных компаний.

Некоторые западные компании уже ищут новые рынки сбыта. По словам Эскелунда, главы Европейской палаты, 11% опрошенных в прошлом году компаний заявили, что взвешивают, покидать ли Китай. В этом году точно такая же доля компаний сообщила, что уже приняла решение об уходе.

«Когда вы сидите в экономике, растущей на 10% в год, это хорошо для всех. Если же вы замедляетесь до 5%, 5,5%, то появятся сектора экономики, которые не будут расти так же, как раньше» , – сказал Эскелунд.

Си получил огромную личную власть на вершине политической системы Китая. От него будет в значительной степени зависеть, сработает ли экономика Си в конечном счете.