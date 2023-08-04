Путин в июле подписал рекордное количество секретных указов — СМИ

В июле 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал рекордное число секретных указов — 62% документов президента не были опубликованы. Об этом свидетельствуют подсчеты издания "Медиазона"﻿ по порядковым номерам президентских указов.

Все указы президента РФ пронумерованы по порядку от начала года. Если какой-то номер в опубликованных документах не встречается, то он был присвоен секретному указу.

Такой высокой доли секретных указов не было за все время президентства Путина. Лишь однажды в истории современной России доля секретных указов была чуть выше — 64% в январе 1999 года. По итогам первых семи месяцев 2023-й год занимает первое место по доле непубличных распоряжений, которых оказалось 48% от общего числа.

Сразу 12 секретных указов были подписаны в период между 27 и 31 июля — это максимальное количество пропущенных номеров указов подряд с начала войны. До подписания пачки секретных документов Путин дал российское гражданство американскому хоккеисту Бреннану Менеллу ("Динамо"), а сразу после — подписал объемный список государственных наград.

Как отмечает издание, секретные указы нередко связаны с награждением участников войны против Украины, в том числе посмертно. В самом начале российской агрессии в марте 2022 года доля секретных указов достигала 54%, теперь она поднялась еще выше на фоне масштабного украинского контрнаступления.