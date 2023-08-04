Генштаб: ВСУ сдерживают оккупантов на востоке, на юге наносят потери

Украинские защитники продолжают сдерживать наступление оккупантов на востоке, под Бахмутом и на юге закрепляются на достигнутых рубежах. Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Павел Ковальчук, сообщает Лига.net.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях, отметил он.

На Бахмутском украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах, там продолжаются тяжелые бои, сообщил спикер Генштаба.

На юге Силы обороны продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях, наносят значительные потери оккупантам и закрепляются на занятых позициях, сообщил Ковальчук.