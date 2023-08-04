Минобороны РФ показало Шойгу якобы в Украине

Российское Минобороны опубликовало видео якобы визита своего главы Сергея Шойгу в зону боевых действий в Украине, сообщает Украинская правда.

"Министр обороны РФ проверил передовой пункт управления группировки войск "Центр" в зоне проведения спецоперации (так россияне называют войну против Украины − ред.)" , – говорится в сообщении оккупантов.

Сообщается, что он заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба по текущей обстановке и поблагодарил командование и личный состав группировки войск "за ведение успешных наступательных действий на Красно-Лиманском направлении и овладение более выгодных позиций". Также, отмечается, что Шойгу показали якобы "одну из многих захваченных в бою у противника единиц бронетехники" − шведскую боевую машину пехоты CV-90.

Сообщается, что Мордвичев заявил Шойгу, что западная техника, поставляемая Киеву, якобы имеет много "недостатков" − в ней якобы нет комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей, кроме того она якобы имеет низкий темп стрельбы. Также по словам оккупанта, у нее якобы отсутствует комплекс управляемого вооружения и низкая живучесть из-за высокого силуэта.

Из опубликованного видео непонятно, где именно находился Шойгу.