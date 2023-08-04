В США объяснили позицию по предоставлению гарантий безопасности Украине

Соединенные Штаты в переговорах с Украиной о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности сосредоточатся на усилении ВСУ для обороны и сдерживания российской агрессии, а также на прозрачности институций, эффективности управления и реализации реформ. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, сообщает Укринформ.

"Сегодня представители Госдепартамента, Минобороны и Совета нацбезопасности встретились с украинскими коллегами, чтобы начать переговоры о долгосрочных обязательствах в сфере безопасности между двумя странами" , – отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что эти обязательства будут сосредоточены на том, чтобы обеспечить Украину мощными силами, способными защитить страну сейчас, а также сдерживать российскую агрессию в будущем. Кроме того, предполагается поддержка и повышение эффективности и прозрачности оборонных институций и промышленности Украины. В то же время, усилия будут охватывать усиление реформ в Украине, "которые будут способствовать надлежащему управлению, необходимому для продвижения к ее евроатлантическим стремлениям".

В Госдепе отметили, что двусторонние дискуссии проходят в рамках, определенных Совместной декларацией G7 о поддержке Украины. Этот документ стремится официально "закрепить постоянную поддержку Соединенными Штатами Украины, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает экономику, защищает своих граждан и стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество", уточнили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в Офисе президента сообщили﻿, что Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности.