В Украине продолжают открываться компании со связями в РФ и Беларуси – расследование

Аналитический центр платформы открытых данных YouControl обнаружил, что с начала полномасштабной войны в Украине не только не закрылось большинство компаний, в структуре собственности которых присутствуют лица, связанные с Россией и Беларусью, но и было создано 39 новых компаний.﻿, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в опубликованном исследовании, проведенном аналитиками R&D центра YouControl.

Так, в начале полномасштабного вторжения России, в YouControl создали список действующих украинских компаний, имеющих "вражеский след". В него вошли более 20 тыс активных украинских предприятий, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь.

За 16 месяцев только в некоторых из этих компаний произошли изменения в составе совладельцев, а именно выход из структуры представителей стран-агрессоров - России и Беларуси. Аналитикам удалось выявить более 1000 таких фирм, что составляет чуть более 5% от общего количества предприятий со связями в России и Беларуси.

Почти 50% из этих компаний зарегистрированы в Киеве, еще около 6,5% расположены в Киевской области. Почти 27% работают в торговой сфере, по 14% - в перерабатывающей промышленности и недвижимости.

При этом, в процессе исследования удалось обнаружить, что исчезновение представителей РФ и РБ из структуры владельцев украинских компаний, не всегда означает исчезновение связей со странами-агрессорами. Некоторые изменения, вероятно, были направлены на сокрытие "российско-белорусского следа".

Самыми распространенными способами таких псевдоизменений стали:

изменение данных в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей относительно страны гражданства или адреса регистрации участников/бенефициаров из России и Беларуси на другую. В частности, чаще всего на Кипр, Турцию, Израиль и Украину.

переоформление права собственности на вероятных родственников, имеющих гражданство Украины или других стран, кроме РФ и РБ (совпадение фамилий, а также отчество, которое совпадает с именем предыдущего участника);

Кроме того, за период полномасштабного вторжения РФ в Украину, было выявлено 39 вновь созданных компаний, в структуре собственности которых присутствуют лица, связанные с РФ и РБ. Около половины этих юрлиц (19) оформлены в Киеве, еще 14 организаций зарегистрированы на Западе Украины, 3 - на Юге и 2 - на Востоке страны. Более 60% из этих компаний (24) были зарегистрированы в 2022 году.

14 юрлиц с российскими или белорусскими совладельцами являются благотворительными организациями с основным КВЭДом - предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания, н.в.и.у.

В большинстве фирм совладельцы-граждане РФ и РБ, имеют украинское место регистрации (адрес). Однако в 7 компаниях граждане Беларуси, которые являются участниками вновь созданных во время полномасштабной войны украинских предприятий, согласно ЕГР, зарегистрированы в республике Беларусь и в 1 случае в Турции. Некоторые компании, зарегистрированные в период 24.02.2022-11.07.2023 гг. связаны между собой через участников.

За 16 месяцев войны, у незначительного количества украинских компаний, которые были зарегистрированы до полномасштабного вторжения, в составе участников появились представители из РФ и РБ. Аналитики YouControl обнаружили 10 таких фирм. 5 из них зарегистрированы в Киеве, 3 - в Харьковской области, а также по одной компании в Ровенской и Одесской областях.