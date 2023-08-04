Пентагон призвал не питать иллюзий в битве Украины против РФ

Министерство обороны США предупреждает, что борьба, с которой столкнулась Украина в войне против России, нелегка. Об этом заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, сообщает Европейская правда.

Представитель Минобороны США напомнил, что "Россия имела время построить оборону вдоль оккупированных ею территорий, и Украина ведет борьбу с ними", подчеркнув, что "это будет тяжелое сражение".

"И потому нет никаких иллюзий, что эта борьба, в которой оказалась Украина, - это легкая борьба" , - отметил Райдер.

Спикер Пентагона также выразил уверенность, что украинцы "имеют в своем распоряжении значительный боевой потенциал, и что они применят его в нужное время и в нужном месте, чтобы защитить свою страну и вернуть суверенную территорию".