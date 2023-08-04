"Вагнеровцы" в Беларуси: Пентагон не видит рисков для НАТО
В Пентагоне считают, что пока нет неизбежных рисков для Польши и других стран НАТО из-за присутствия на территории Беларуси наемников группы Вагнера, сообщает Европейская правда.
Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.
По его словам, лучше всего о ситуации на границе с Беларусью может рассказать польская сторона, однако в США не видят причин для корректировки расположения вооруженных сил.
"Я не знаю ни о каких неизбежных рисках сейчас, когда речь идет о трансграничных операциях, но, опять же, когда речь идет о группе Вагнера, я думаю, что мы все постоянно держим руку на пульсе", – добавил Райдер.