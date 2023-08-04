"Вагнеровцы" в Беларуси: Пентагон не видит рисков для НАТО

В Пентагоне считают, что пока нет неизбежных рисков для Польши и других стран НАТО из-за присутствия на территории Беларуси наемников группы Вагнера, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

По его словам, лучше всего о ситуации на границе с Беларусью может рассказать польская сторона, однако в США не видят причин для корректировки расположения вооруженных сил.