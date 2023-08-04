Россияне за сутки атаковали девять областей Украины – данные ОВА

От российских обстрелов за прошедшие сутки пострадали девять областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 пятницы, 4 августа, сообщает Укринформ.

Черниговскую область российские захватчики за сутки обстреляли шесть раз, повлекшие в общей сложности 84 взрыва. Для ударов враг применял минометы и артиллерию. Попадания зафиксированы в Новгород-Северском районе. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Уточнение данных продолжается.

Сумскую область россияне атаковали ночью и утром, совершив два обстрела, в результате которых прогремели 11 взрывов. Под вражеским огнем оказались два населенных пункта в Хотинской общине. Потерь среди мирного населения и разрушений критической инфраструктуры по предварительным данным нет.

Вчера в течение дня захватчики обстреляли Сумскую область 27 раз, повлекшие 165 взрывов. Под вражеским ударом находились 18 населенных пунктов в Краснопольской, Хотинской, Белопольской, Юнаковской, Миропольской, Дружбовской, Эсманской, Новослободской и Великописаревской общинах. Уточнение последствий продолжается.

Днепропетровская область подверглась россиянам обстрелам из тяжелой артиллерии и реактивным системам залпового огня. В частности, дважды враг ударил вчера по Никополю, попав из тяжелой артиллерии по сетям одного из коммунальных предприятий. Прошло без пострадавших.

С вечера и ночью российская армия пять раз обстреляла Никопольский район, применив тяжелую артиллерию и РСЗО. Захватчики попали по самому Никополю, Красногригоревской и Мировской общинам.

В результате российского обстрела пострадали двое жителей Никополя, им оказана необходимая помощь. Вражеским огнем в городе изуродовано более 20 частных домов, легковой автомобиль, два грузовика, несколько солнечных панелей, теплицы, три газопровода и две линии электропередач. Также избиты 10 хозяйственных построек, еще два – уничтожены.

Запорожскую область за минувшие сутки российские военные атаковали 75 раз. Вражеские удары потерпели 20 населенных пунктов. В частности, из артиллерии захватчики избивали по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Гуляйпольского, Новодаровки, Красного, Волшебного, Ольговского, Малиновки, Белогорья, Преображенки, Левадного, Каменского, Малых Щербаков, Степов. Всего зафиксировано 67 обстрелов.

Четыре удара русские войска совершили с РСЗО по Новодаровке, Левадному и Каменскому. Дважды враг бил из авиации по Малой Токмачке, атаковал беспилотниками Малиновку и Новоандреевку.

В результате вражеских артиллерийских обстрелов ранения получил 53-летний мужчина. Пострадавшего оперативно доставили в лечебное учреждение и предоставили необходимую медицинскую помощь. О разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры в Запорожской области всего за сутки поступило 23 сообщения.

В Харьковской области на Слобожанском направлении российские войска нанесли авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова и Веселого. С применением минометов и артиллерии захватчики избивали по Гурьеву Казачку Богодуховского района, Высокой Яруге Харьковского района, Волчанске и Варваровке Чугуевского района, а также по Бологовке Купянского района.

На Купянском направлении россияне ударили из авиации в районе Петропавловки и Кисловки, из артиллерии и минометов обстреляли Фиголовку, Двухлетнюю, Купянск и Кучеровку. В Волчанске Чугуевского района вражеским огнем повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. В Бударках в результате удара с вражеского танка вспыхнул пожар в частном домовладении. Управляемой авиабомбой россияне ударили по селу Чернещина Изюмского района, повредив частный дом.

Пострадавшие за минувшие сутки в Харьковской области среди гражданского населения не зафиксированы.

В Луганской области российские войска атаковали Невское и Белогоровку. За сутки захватчики совершили там 131 обстрел, выпустив всего 596 снарядов.

В Донецкой области за минувшие сутки россияне обстреляли восемь населенных пунктов: Галицыновку, Авдеевку, Ласточкино, Северное, Часов Яр, Богоявленку, Кураховку и Нью-Йорк. Повреждения из-за вражеских обстрелов в регионе получили 21 жилой дом и четыре гаража. За сутки в Донецкой области двое погибших и столько же раненых.

В Николаевской области вчера в течение дня российские захватчики избивали из артиллерии по акватории Очаковской общины. Прошло без пострадавших. Также вчера захватчики наносили артиллерийские удары по населенному пункту и береговой полосе Куцурубской общины, повредив жилые дома. Прошло тоже без пострадавших.

Херсонскую область в сутки российские войска обстреляли 53 раза, выпустив всего 241 снаряд. В частности, девять раз захватчики атаковали Херсон, выпустив по городу 42 снаряда.

Вражеские попадания зафиксированы в районах 21 населенного пункта области, а также по территории и зданию церкви, территории парка, здания религиозного заведения, кинотеатра, объекта инфраструктуры, торгового центра, территории медучреждения и здания пенитенциарного учреждения в Херсоне. В результате российских обстрелов в Херсоне вчера утром ранения получили трое пассажиров троллейбуса и четверо сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, повреждена спецтехника. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь.

Во вражеский обстрел в Херсоне попал также волонтер из Норвегии. Он получил легкие ранения. Мужчину госпитализировали и оказали необходимую медпомощь. По состоянию на данный момент жизни его ничего не угрожает. Всего за сутки в Херсонской области в результате российской агрессии ранены девять человек.