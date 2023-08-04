Около половины украинских дипломатов не возвращаются из-за границы

С начала 2022 года из посольств Украины за границей не вернулись от 40 до 60% сотрудников дипломатических ведомств, однако на практике эти цифры могут быть еще больше, пишет в статье «Зеленский хочет всего и сразу: что так и не так в его отношениях с украинскими дипломатами» для ZN.UA Владимир Кравченко.

Так, из США в прошлом году должны были вернуться около двадцати сотрудников посольств и консульств, а по факту вернулся только один. И это еще не самый плохой показатель, потому что есть посольства, откуда не вернулся ни один.

Автор отмечает, что основными факторами, влияющими на решение дипломатов, являются финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством в Украине, некоторые же принимают такое решение из-за налаженной жизни семьи за рубежом. А после начала полномасштабного российского вторжения добавился еще и страх перед мобилизацией и опасения, что по приезде в Украину они не смогут уехать за пределы страны, чтобы навестить свои семьи, которые останутся за границей.

«Еще часть не хочет быть частью системы, которую в ОП шпыняют и не уважают» , – указывает Кравченко, опираясь на отзывы дипломатов.

Внешнеполитическое ведомство годами испытывает нехватку финансирования. К примеру, третий секретарь Министерства иностранных дел, по рангу находящийся в дипслужбе на низшей ступени карьерной лестницы, за месяц зарабатывает около 7 тысяч гривень, поэтому желающих работать в МИД не так и много.

Однако, несмотря на это, более сотни дипломатов, вернувшихся в Украину из длительной заграничной командировки, месяцами не могут устроиться в центральный аппарат министерства. Это их и демотивирует и лишает шанса карьерного роста.

«Когда не возвращаются дипломаты, всегда на передовой отстаивающие интересы своей страны, это значит, что они не верят в будущее этой страны. И это индикатор как для украинского общества, так и для иностранных инвесторов. Такая ситуация никак не способствует реализации цели, о которой на совещании послов говорил президент, вернуть украинцев домой. Как дипломаты могут способствовать возвращению в Украину миллионов украинцев, бежавших от войны в США, Германию, Польшу, Чехию, если сами дипломаты не хотят возвращаться?» , - отмечает Кравченко.

Он отмечает, что решение о невозвращении в Украину принимают как молодые сотрудники дипучреждений, так и старшие, третьи секретари и советники-посланники.

Эту тенденцию украинских чиновников уже взяли на вооружение и россияне, которые в своих ИПСО объясняют невозвращение «нежеланием работать на нацистский киевский режим».