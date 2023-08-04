РФ хочет приобрести у Северной Кореи артиллерийские снаряды – Белый дом

Россия хочет закупать артиллерийские снаряды у Северной Кореи, такими данными располагает разведка США. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает Лига.net.

По его словам, у США есть опасения, что КНДР рассматривает возможность оказания военной помощи России, а американская разведка говорит, что Кремль стремится расширить военное сотрудничество с Пхеньяном.

"Наша информация указывает на то, что Россия стремится расширить военное сотрудничество с Северной Кореей, например, путем продажи КНДР артиллерийских боеприпасов, опять же, России" , — сказал Кирби.

Он назвал это "еще одним примером, насколько отчаянным становится Путин".