В Литве рассказали, при каких условиях закроют границу с Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа допускает возможность закрытия границы с Беларусью, если ситуация с безопасностью станет крайне сложной из-за присутствия наемников группы Вагнера, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал после встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким накануне.

В то же время, по словам литовского президента, закрытие границы с Беларусью – это крайняя мера.

"Я упомянул о возможности закрытия границы как крайняя мера. Если мы увидим, что отряды "Вагнера" намеренно дислоцируются у нашей границы, начинаются различные гибридные атаки в сторону нашей границы – без сомнения, это один из вариантов, и достаточно эффективный" , – отметил он.

Науседа отметил, что Литва, Польша и Латвия тесно сотрудничают в этом вопросе и обсуждают, как будут координироваться совместные действия в противодействии угрозам из Беларуси.