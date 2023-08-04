В российском Сочи взялись за укрепление портов

Власти российского Сочи планируют "повысить уровень защиты" акватории и береговой инфраструктуры города.﻿﻿ Об этом заявил глава Сочи Алексей Копайгородский, сообщает Украинская правда.

"Во время оперативного совещания с руководителями силовых ведомств обсудили комплекс дополнительных мер по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры Сочи" , – сообщил он.

Копайгородский утверждает, что будет усилен периметр безопасности морского порта. По его словам, в Сочи работают около 3 тысяч камер, планируется увеличить их количество.

При совершенствовании мер защиты, как он отмечает, будут учитывать опыт "других черноморских портовых городов".

Напомним, в Новороссийске ночью 4 августа прогремели﻿ взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами. В результате атаки пострадал﻿ десантный корабль "Оленегорский горняк".