В Одесской области военкома и его друзей отправили на фронт

В Одесской области военкома Егора Смирнова, которого обвинили в зарабатывании миллионов во время войны, отправили на фронт. Об этом сообщили в Одесском областном территориальном центре комплектования, сообщает Лига.net.

Военные заявляют, что в социальных сетях распространилась информация о том, что депутат и военком из Южного Одесской области Егор Смирнов "стал долларовым миллионером во время войны, а также "пригрел" в ТЦК двух своих соратников".

Фото: t.me/Bratchuk_Sergey

В ТЦК осудили попытки незаконного обогащения и злоупотребления должностными полномочиями.

Исходя из общественного резонанса все трое военнослужащих, которые были зачислены в роту охраны военкомата, переведены для дальнейшей службы в одну из боевых бригад на передовой.

"Относительно обнародованной информации инициирована проверка правоохранительными органами по компетенции. Государственным бюро расследования возбуждено уголовное производство" , — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что НАПК в течение трех месяцев планирует проверить образ жизни всех военнослужащих в Украине, а также их родственников, водителей и даже любовниц.