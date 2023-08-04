В Грузии на курорте произошел оползень: шестеро погибших

В Грузии накануне произошел оползень в районе курортного поселка Шови в высокогорном регионе Рача, сообщает Европейская правда.

По данным Министерства внутренних дел Грузии, по состоянию на утро, 4 августа, в результате стихии погибли шесть человек – тела двух погибших обнаружили накануне, еще о четырех жертвах стало известно утром.

Спасатели эвакуировали из зоны оползня 210 человек.

Фото: Новости Грузия

Как сообщает грузинский "Первый канал", в зоне стихийного бедствия уже вторые сутки непрерывно продолжается поисково-спасательная операция, к которой привлечены около 400 пожарных-спасателей и сотрудников различных подразделений МВД. Сегодня с 06:00 к спасательным мероприятиям были привлечены два вертолета пограничной службы.

По словам министра регионального развития и инфраструктуры Ираклия Карселадзе, до сих пор в зоне стихии не удается связаться с 35 людьми.

По данным портала "Новости Грузия", оползень сошел 3 августа около 15:15. В регионе повреждены линии электропередачи, разрушены дороги и мосты, связь работает с перебоями.

Несколько человек прошлой ночью были обнаружены спасателями в лесу – они сами смогли укрыться в безопасном месте. Также установлено местонахождение группы геодезистов, которых не могли найти после оползня.

Спасателям все еще не удается пробиться в зону коттеджей, которая оказалась в эпицентре оползня.

"Там, где были коттеджи, уже фактически ничего нет... Спасатели не могут пройти, они проваливаются" , – сказали в штабе.

По словам спасателей, если бы оползень сошел ночью или рано утром – количество жертв было бы гораздо больше. Днем значительная часть людей покинули коттеджи и отправились на прогулку в ближайший лес, что их и спасло.