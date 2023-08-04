В Украине предлагают переименовать более 180 населённых пунктов

Украинский институт национальной памяти определил 183 топонима, которые предлагает переименовать в рамках Закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». В список не включили названия населенных пунктов, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории, отметили в пресс-службе УИНП.

В УИНП объяснили, что перечень названий не является исчерпывающим. Однако рекомендовав изменить соответствующие топонимы, Институт памяти хочет содействовать общинам и органам местного самоуправления и обратить их внимание на названия, содержащие русскую имперскую символику в соответствии с законом.

"В течение следующих шести месяцев, до 27 января 2024 года, местные власти должны подать в Верховную Раду Украины свои предложения названий для тех населенных пунктов, которые подпадают под переименование в соответствии с законом" , - отметили в УИНП.

Там напомнили, что по закону, символами российской имперской политики являются топонимы в честь:

лиц, находившихся на руководящих должностях в госструктурах, войсках и партиях, в том числе и тех, которые Российская империя создавала на подчиненных землях, и участвовали в российской имперской политике;

лиц, являвшихся работниками советских органов госбезопасности всех уровней;

лиц, публично, в частности в художественных произведениях или медиа, поддерживали, глорифицировали или оправдывали российскую имперскую политику, призывали к русификации или украинофобии;

событий, связанных с воплощением российской имперской политики;

заглавий русских городов и остальных географических, исторических и культурных объектов РФ.

В то же время закон предусматривает исключения:

топонимы в честь лиц, которые наряду с тем, что занимали руководящие должности в российских государственных образованиях от Московского царства до современной РФ или способствовали ее политике, защищали политические, экономические, культурные права Украинского народа, развивали украинскую национальную государственность, науку, культуру (этот исключение не распространяется на работников советских органов госбезопасности);

топонимы в честь наименований российских городов и других географических, исторических и культурных объектов РФ, если они связаны с защитой прав или развитием украинского народа или с культурой порабощенных народов РФ.

Кроме того, не запрещены названия, которые созвучны с подпадающими под действие закона.

"Например, не все Катериновки или Николаевки нужно переименовывать, а только те, которые названы в честь русских царей, если это подтверждается историческими источниками" , - пояснили в УИНП.

Как сообщили в Институте памяти, сейчас формируется экспертная комиссия при УИНП, которая будет давать профессиональные выводы по вопросам в рамках деколонизации. В нее должны войти авторитетные ученые, представляющие академические институты и университеты страны.