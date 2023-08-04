В ВСУ прокомментировали взрывы в Феодосии и Новороссийске

Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что случаи взрывов вроде произошедших в оккупированной Феодосии и в российском Новороссийске, очевидно, будут продолжаться, сообщает Радио Свобода.

"Все знают, что там очень мощное нефтяное хранилище (в Феодосии – ред.), где могут храниться очень большие запасы как раз для Черноморского флота, об этом говорилось и когда расцвел первый "хлопок", еще в районе Севастополя, в подобном учреждении. Разумеется, что они будут защищать это направление.

И понятно, что логистика врага сосредоточена в определенной степени в этих местах. И обеспечение горюче-смазочными материалами – это очень важный компонент боевой готовности. И потому "хлопок" будет цвести. И это неизбежно" , – сказала Наталья Гуменюк.

Что касается взрывов вблизи Новороссийска в Краснодарском крае России, Гуменюк говорит, что это может быть провокацией со стороны России.

"Здесь надо понимать, что вся ситуация, которая была подана, скажем так, визуализирована, укладывается в те рамки провокаций, которые обещались на море от имени российской стороны для обвинения Украины как страны, которая не может обеспечивать морскую безопасность, неблагонадежна в порядке ведения навигации в Черном море. Помним об этом, что война у нас гибридная, и информационные поводы могут создаваться Россией очень часто с использованием собственной роли как жертвы" , – говорит Гуменюк.

Этой ночью в оккупированной Феодосии в Крыму прогремели несколько взрывов. Также взрывы были в Новороссийске, расположенном в Краснодарском крае России. В российском Минобороны заявили, что в Крыму сбили 10 беспилотников и приглушили еще троих. А в Новороссийском корабле якобы отбили попытку атаковать военно-морскую базу без экипажных катеров. В обоих случаях Минобороны РФ обвинило Украину.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода