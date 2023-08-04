В Украине из-за жары растет потребление электроэнергии - "Укрэнерго"

Из-за повышения температуры в Украине растет потребление электроэнергии: 3 августа потребление в пик было на 4% выше аналогичных показателей 2 августа. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление росло на протяжении всей недели вместе с повышением температуры воздуха. Самым высоким за 4 рабочих дня оно было вчера, в четверг" , - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" отмечает, что по сравнению со 2 августа вчера пик потребления был на 4% больше.

"Для энергосистемы это мощность нескольких тепловых энергоблоков, которые должны дополнительно включаться. Это самые тяжелые для энергосистемы часы, поскольку из-за масштабных ремонтов на многих электростанциях возможность привлекать дополнительные мощности существенно ограничена" , - отметили в компании.

"Укрэнерго" призывает украинцев экономно использовать электроэнергию, ведь это позволит снизить нагрузку на энергосистему и дать время энергоблокам завершить необходимые ремонты. Согласно сообщению компании, продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, а также продолжаются плановые ремонты на части атомных энергоблоков. Это существенно ограничивает возможность обеспечения растущего потребления, особенно в вечерние часы.

Сегодня осуществляется импорт электроэнергии из Словакии с 3:00 до 11:00 и с 15:00 до 23:00 мощностью до 344 МВт, а также из Молдовы – с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 24:00 мощностью до 10 МВт. Экспорт электроэнергии отсутствует.