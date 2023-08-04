Крупнейшие производители электроники прекратили поставки компьютеров в Индию

Компании Apple, Samsung Electronics и HP заморозили поставки компьютеров, ноутбуков и планшетов в Индию после того, как накануне страна запретила импорт электроники без лицензии, сообщает Лига.Бизнес.

Как пишет Bloomberg, производители обещают возобновить импорт, как только получат необходимые лицензии. Пока неизвестно, сколько времени займет получение лицензии.

Индийской правительство ранее анонсировало введение некоторых ограничений на импорт электроники, но меры оказались слишком жесткими и застали врасплох иностранных производителей, указывают в агентстве.

Индия пытается ослабить зависимость от иностранной электроники, в основном произведенной в Китае, и развивать собственное производство. Правительство подготовило план стимулирования на $2,1 млрд для компаний-производителей ноутбуков, планшетов и другого оборудования чтобы они строили заводы в Индии.

Введение лицензий негативно скажется на объемах продаж крупнейших производителей и может привести к дефициту электроники в Индии, считают в Bloomberg.