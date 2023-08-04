Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью

Литва приняла решение закрыть два КПП на границе с Беларусью. Об этом заявил вице-министр внутренних дел страны Арнольдас Абрамавичюс, сообщает Европейская правда.

По словам Абрамавичюса, что это "одна из мер, по которым в ближайшее время будет принято решение – закрытие двух КПП". Он добавил, что "их назовут чуть позже".

"Если в Польше сейчас практически действует один КПП на границе с Беларусью, то у нас их шесть. Одна из мер превенции – сокращение их количества с шести до четырех" , – отметил вице-министр.

Абрамавичюс также отметил, что "если одна страна решит закрыть границы, это не даст никаких результатов – только ухудшит ситуацию в других странах".

"Поэтому может приниматься только единое решение, региональное – как в прошлом году, когда было принято решение не впускать россиян" , – заявил он, уточнив, что эти действия зависят от количества провокаций на границе.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа допустил﻿ возможность закрытия границы с Беларусью, если ситуация с безопасностью станет крайне сложной из-за присутствия наемников группы Вагнера на белорусской территории.