Украина вернула тела еще 44 погибших военных – Минреинтеграции
Сегодня Украина вернула тела 44 украинских военнослужащих, погибших в войне с Россией.
Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции оккупированных территорий.
В ведомстве отметили, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Тела украинских защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.
Репатриация тел с временно оккупированных территорий состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.