Украина вернула тела еще 44 погибших военных – Минреинтеграции

Сегодня Украина вернула тела 44 украинских военнослужащих, погибших в войне с Россией.

Об этом сообщили в Министерстве реинтеграции оккупированных территорий.

В ведомстве отметили, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

Тела украинских защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.

Репатриация тел с временно оккупированных территорий состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.