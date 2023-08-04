Пилоты отправятся в Европу обучаться на F-16 в конце лета — ВСУ

Отправка украинских пилотов в Европу, где они будут овладевать самолетами F-16, состоится в конце лета. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Укринформ.

"Мы ориентируемся на конец лета, что стартует отправка пилотов в европейские страны на серьезное обучение. И поэтому надо понимать, что оно не будет таким быстрым, но и не будет таким долговременным, как надеются россияне. Думаю, что наши пилоты так же скоро будут воспринимать обучающую программу F-16, как овладели Patriot.

Единственное, что нужно, чтобы весь состав авиационной коалиции, все страны, имеющие учебные базы, имеют тренажеры, имеют инструкторов, самолеты обучающие, чтобы все присоединились, потому что нам нужно быстро как можно больше людей прогнать через программу обучения" , - сказал Игнат.

Он отметил, что украинским пилотам нужно не только научиться летать на F-16, но и использовать десятки типов его вооружения. Игнат напомнил, что в США после оценки украинских пилотов пришли к выводу, что на их переподготовку уйдет около 4 месяцев. В то же время, только на практике будет понятно, кому из пилотов и сколько времени понадобится для обучения, добавил он.

В то же время, по словам спикера, Украине до тех пор, пока она получит истребители, крайне нужно усиление ПВО.