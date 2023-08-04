СБУ: Россия готовит провокацию на стратегическом объекте в Беларуси

Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте в Беларуси - Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным Службы безопасности, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных РФ и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".

"Российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь "украинскими диверсантами". В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства" , - заявили в СБУ.

Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники СБУ получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств российского военнослужащего, которого украинские защитники взяли в плен в Запорожском направлении.

Также киберспециалисты СБУ возобновили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника. Среди прочего установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник частной военной компании "Вагнер".

Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ обнаружили удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции.