Национальный банк подсчитал, что во втором квартале года экономика Украины выросла на 18,1%.﻿ Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ, сообщает Экономическая правда.

Регулятор отмечает, что в I квартале 2023 реальный ВВП сократился на 10,5% в годовом измерении. Динамика оказалась лучше, чем предполагал предыдущий макропрогноз (сокращение на 13,5% в годовом измерении).

Возобновление экономической активности как в производственных секторах, так и в секторах услуг продолжалось и во ІІ квартале 2023 года. Это повлияло на улучшение деловых и потребительских настроений и оживление внутреннего спроса в условиях стабильного функционирования энергосистемы и значительной фискальной поддержки.