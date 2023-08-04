"Политика гиен и шакалов": польские дипломаты поспорили из-за Украины
Бывший польский министр иностранных дел Яцек Чапутович, комментируя напряженность в отношениях между Польшей и Украиной, заявил, что Варшава проводит "политику гиен и шакалов", чем вызвал возмущение своего преемника Збигнева Рау, сообщает Европейская правда.
"Есть государства сильные, как львы, есть государства хитрые, как лисы, а есть государства гиены и шакалы. И мы ведем такую политику гиен и шакалов", – сказал бывший глава МИД Польши в эфире Polsat News.
Он подчеркнул, что когда сам приезжал в Украину, все благодарили поляков.
"Государство истекает кровью, а Польша в настоящее время требует счета", – добавил Чапутович.
Заявление Чапутовича возмутило действующего главу МИД Збигнева Рау, который подчеркнул, что его высказывания "вызывают самое категоричное возражение".
"Ибо это радикально противоречит как фактам, так и духу нашей дипломатической службы, объединившей поколение польских дипломатов. Лояльность – это добродетель свободного человека, а верность обществу и государству – обязанность каждого гражданина, особенно государственного служащего высокого ранга", – говорится в заявлении Рау, которое приводит пресс-служба МИД Польши.
К спору также присоединился еще один бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, ныне являющийся депутатом Европарламента от партии "Право и справедливость".
"И этот тип пришел мне на смену! Стоит ли оно того?" – спросил он в социальных сетях.
Ващиковский в эфире TVN 24 также отметил, что когда речь идет о польской политике, "у нас есть собственные интересы, которые нужно преследовать".
"Нельзя проводить политику в отношении Украины вопреки или во вред собственным интересам. Украинцы этого не понимают. Они не понимают, что даже если они войдут в Союз, то годами будут подвергаться ограничениям, лимитам, квотам… Поэтому украинцев нужно учить этой Европе, рассказывать, объяснять, как выглядит бизнес и конкуренция, если они хотят войти в ЕС", – сказал Ващиковский.