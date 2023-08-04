"Политика гиен и шакалов": польские дипломаты поспорили из-за Украины

Бывший польский министр иностранных дел Яцек Чапутович, комментируя напряженность в отношениях между Польшей и Украиной, заявил, что Варшава проводит "политику гиен и шакалов", чем вызвал возмущение своего преемника Збигнева Рау, сообщает Европейская правда.

"Есть государства сильные, как львы, есть государства хитрые, как лисы, а есть государства гиены и шакалы. И мы ведем такую политику гиен и шакалов" , – сказал бывший глава МИД Польши в эфире Polsat News.

Он подчеркнул, что когда сам приезжал в Украину, все благодарили поляков.

"Государство истекает кровью, а Польша в настоящее время требует счета" , – добавил Чапутович.

Заявление Чапутовича возмутило действующего главу МИД Збигнева Рау, который подчеркнул, что его высказывания "вызывают самое категоричное возражение".

"Ибо это радикально противоречит как фактам, так и духу нашей дипломатической службы, объединившей поколение польских дипломатов. Лояльность – это добродетель свободного человека, а верность обществу и государству – обязанность каждого гражданина, особенно государственного служащего высокого ранга" , – говорится в заявлении Рау, которое приводит пресс-служба МИД Польши.

К спору также присоединился еще один бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, ныне являющийся депутатом Европарламента от партии "Право и справедливость".

"И этот тип пришел мне на смену! Стоит ли оно того?" – спросил он в социальных сетях.

Ващиковский в эфире TVN 24 также отметил, что когда речь идет о польской политике, "у нас есть собственные интересы, которые нужно преследовать".