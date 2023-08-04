Рубль обвалился к минимуму с весны 2022 года

Российский рубль впервые с весны 2022 года опустился до 95 RUB/USD после атаки надводных дронов на порт Новороссийск. Котировки опубликованы на платформе investing, сообщает Лига.Финансы.

Рубль также упал по отношению к евро до 104 RUB/EUR – самой низкой отметки с 28 марта 2022 года.

В ходе торговой сессии на Московской бирже рубль несколько отыграл позиции и по состоянию на 13:00 котировался на уровне 94,9 за доллар и 103,8 за евро.

Источник: investing.com

Источник: investing.com

Напомним, в Новороссийске ночью 4 августа прогремели﻿ взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами. В результате атаки пострадал﻿ десантный корабль "Оленегорский горняк".