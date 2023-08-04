Рубль обвалился к минимуму с весны 2022 года
Российский рубль впервые с весны 2022 года опустился до 95 RUB/USD после атаки надводных дронов на порт Новороссийск. Котировки опубликованы на платформе investing, сообщает Лига.Финансы.
Рубль также упал по отношению к евро до 104 RUB/EUR – самой низкой отметки с 28 марта 2022 года.
В ходе торговой сессии на Московской бирже рубль несколько отыграл позиции и по состоянию на 13:00 котировался на уровне 94,9 за доллар и 103,8 за евро.
Напомним, в Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами. В результате атаки пострадал десантный корабль "Оленегорский горняк".