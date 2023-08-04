Китайские ученые обнаружили опасность загрязненного воздуха для сердца

Исследования, проведенные Хуачжунским университетом науки и технологий в Китае, выявили связь между воздействием загрязнителей воздуха на риск фибрилляции предсердий (мерцательной аритмии), сообщает Новое время.

Текущее исследование сосредоточено на кумулятивном ущербе, вызванном длительным воздействием загрязняющих веществ, выявляя связь между повышенными концентрациями твердых частиц размером менее 2,5 мкм (PM 2,5) и около 10 мкм (PM 10), диоксидом азота (NO 2), оксидом азота, а также генетическим риском ФП.

Команда ученых использовала данные UK Biobank — исследовательской когорты из более чем 500 000 участников в возрасте от 37 до 73 лет со всей Великобритании. Они рассмотрели несколько типов предрасположенности к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Выяснилось, что длительное воздействие загрязнителей воздуха увеличивает риск фибрилляции предсердий, особенно среди людей со средней и высокой генетической предрасположенностью.

При сочетании высокого уровня генетической предрасположенности со значительным уровнем загрязнения воздуха у участников риск развития ФП был примерно на 149−182% выше, чем у лиц с низкими генетическими факторами риска, живущих в местности с минимальным уровнем загрязнения.

В случае предрасположенности среднего типа риск развития мерцательной аритмии увеличивался на 16,4−35,1%.