После ударов по бухте Новороссийска Путин собрал совбез
Глава Кремля Владимир Путин провел совещание совета безопасности России в целях "укрепления внутренней стабильности, сообщает Деловая столица.
Видео появления Путина по видеосвязи публикуют российские пропагандисты.
Отмечается, что с докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников, глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
Напомним, в Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами. В результате атаки пострадал десантный корабль "Оленегорский горняк".