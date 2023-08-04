После ударов по бухте Новороссийска Путин собрал совбез

Глава Кремля Владимир Путин провел совещание совета безопасности России в целях "укрепления внутренней стабильности, сообщает Деловая столица.

Видео появления Путина по видеосвязи публикуют российские пропагандисты.

Отмечается, что с докладами выступили директор ФСБ Александр Бортников, глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Напомним, в Новороссийске ночью 4 августа прогремели﻿ взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами. В результате атаки пострадал﻿ десантный корабль "Оленегорский горняк".

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