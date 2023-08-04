Арахамия обещает возобновление е-декларирования до середины сентября

Верховная Рада Украины планирует принять законопроект о возобновлении электронного декларирования для чиновников до 15 сентября, заявил в эфире телемарафона в пятницу глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает Зеркало недели.

«У нас дедлайн – 15 сентября. У нас есть обязательства перед Международным валютным фондом. Я думаю, что в этот дедлайн мы уложимся» , - сказал «слуга народа».

При этом Арахамия считает, что принятие закона во втором чтении будет нелегким, но мы все равно это сделаем.

Комментируя особенности декларирования в условиях войны, он добавил, что определенные категории граждан просто пользуются этим аргументом для сокрытия состояния.

«Военные говорят: я в окопе и не могу декларироваться. Это честно. Но военкомат? После одесского кейса, ровенского – они просто укроются за спинами военных на фронте и не будут декларироваться. Поэтому мы хотим, чтобы люди в тылу все декларировались без исключений, а те, кто на фронте, имели обязательство продекларироваться после того, как вернутся» , – сказал Арахамия.

Также, по мнению руководителя президентской фракции, чиновники должны декларировать проживание своих родных за границей, но при этом для обеспечения безопасности могут не указывать конкретное место до окончания войны.

Напомним, 27 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования, которое Украина обязалась восстановить в соответствии с меморандумом с МВФ.

В то же время Национальное агентство по предотвращению коррупции заявило, что в принятом законопроекте есть ряд недоработок, которые нужно устранить до второго чтения. Среди прочего названа необходимость декларировать недвижимость, рыночная стоимость пользования которой в пределах отчетного периода превышает 50 прожиточных минимумов; закрытие к данным о членах семей декларантов и лишение НАПК полномочий предоставлять разъяснения по вопросам применения положений закона.