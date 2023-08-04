Фронт, "зерновой коридор" и ВПК. Зеленский собирал Ставку
Зеленский провел в пятницу заседание Ставки Верховного главнокомандующего. По его словам, она была напряженной и длилась три часа, ведь было много вопросов, которые нуждались в "особом внимании".
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
На заседании обсудили ситуацию на фронте, в частности о наступательных и оборонных операциях, обеспечении и логистике. Об этом докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Вице-премьер по восстановлению и инфраструктуре Александр Кубраков, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, командующий ВМС Алексей Неежпапа и представители разведок докладывали о "зерновом коридоре".
"Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности", – отметил Зеленский.
Также обсудили развитие военно-промышленного комплекса – докладывал профильный министр Александр Камышин.
"Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами", – сообщил президент.
Также на Ставке проанализировали применение высокоточного оружия.
"Сейчас не время для озвучивания деталей. Но результатами удовлетворены", – добавил Зеленский.