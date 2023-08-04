Фронт, "зерновой коридор" и ВПК. Зеленский собирал Ставку

Зеленский провел в пятницу заседание Ставки Верховного главнокомандующего. По его словам, она была напряженной и длилась три часа, ведь было много вопросов, которые нуждались в "особом внимании".

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

На заседании обсудили ситуацию на фронте, в частности о наступательных и оборонных операциях, обеспечении и логистике. Об этом докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Вице-премьер по восстановлению и инфраструктуре Александр Кубраков, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, командующий ВМС Алексей Неежпапа и представители разведок докладывали о "зерновом коридоре".

"Понимаем ответственность перед миром. Привлекаем максимальное количество стран региона для обеспечения глобальной продовольственной стабильности" , – отметил Зеленский.

Также обсудили развитие военно-промышленного комплекса – докладывал профильный министр Александр Камышин.

"Максимально упрощаем процедуры для наших оборонных предприятий, чтобы они занимались оружием, снарядами, а не бумагами" , – сообщил президент.