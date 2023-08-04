ГУР об ударе по кораблю "Оленегорский горняк": Большая потеря для флота РФ

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что удар морским дроном по большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" принесет проблемы россиянам. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает Лига.net.

По его словам, атака на корабль в Новороссийске — это "большая пощечина" для режима диктатора Владимира Путина.

"Это большая потеря для флота РФ, планирование дальнейших операций становится более проблематичным. Россияне будут учитывать этот фактор. Подобное будет продолжаться и в дальнейшем" , — сказал Юсов.

Насчет ударов по временно оккупированному Крыму он сказал, что враг использует полуостров как большую логистическую базу.

"Все, что это обеспечивает, попадает под удар — это нефтебазы, путепроводы для переброски техники и живой силы" , — резюмировал представитель ГУР.

Напомним, в Новороссийске ночью 4 августа прогремели﻿ взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами. В результате атаки пострадал﻿ десантный корабль "Оленегорский горняк".

"Оленегорский горняк" – большой десантный корабль РФ, введенный в эксплуатацию в 1976 году. Относится к Северному флоту РФ. Экипаж – 98 человек, в том числе 17 офицеров. На борту могут разместиться до 500 тонн техники и груза и 225 десантников. Из вооружения имеет две сдвоенные 57-мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки РСЗО "Град-М" и четыре пусковые установки ПЗРК "Стрела-2".