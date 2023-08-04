Данилов о зерновой сделке: Нам по барабану РФ, мы будем посылать корабли

Секретарь СНБО Алексей заверил, что Украина продолжит делать все от нее зависящее, чтобы обеспечить мир продовольствием несмотря на угрозы государства-террориста РФ, сообщает Украинская правда.

Такое заявление Данилов сделал в эфире "Украинского радио".

Секретарь СНБО уточнил, что в пятницу прошло уже 97-е заседание Ставки верховного главнокомандующего с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. Нынешнее заседание было довольно длительным - почти три часа.

Одним из ключевых вопросов были поставки зерна миру, которые Украина держит на контроле и не собирается останавливаться.

Данилов отметил, что с Россией не было никакого "соглашения", были договоренности с ООН, которая непосредственно, согласно своему уставу, отвечает за определенные процессы, и были определенные соглашения с Турцией, которая имеет тоже выход в Черное море.