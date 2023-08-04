Apple презентует iPhone 15 в середине сентября – СМИ

Компания Apple готовится представить линейку новых смартфонов iPhone 15 в середине сентября, сообщает Лига.net.

По данным сайта 9to5Mac, предварительно дата презентации – 13 сентября.

Предварительно точная дата 13 сентября. Если все планы компании выполнятся и не будет проблем с компонентами или производством, предварительный заказ на новые гаджеты будет доступен для пользователей с 15 сентября, а их продажи начнутся в конце месяца.

Кроме iPhone 15, на презентации могут поведать о новинках в Apple Watch. Согласно слухам, можно ожидать релиз двух моделей – Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch Series 9.