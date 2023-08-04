Reuters: Россия удваивает расходы на войну - закрытый документ

Агентство Reuters получило доступ к закрытому документу правительства РФ, который свидетельствует, что Россия уже потратила весь утвержденный на 2023 год военный бюджет, а потому приняла решение удвоить расходы на армию, сообщает Экономическая правда.

По информации Reuters, документ содержит данные о распределении бюджетных расходов в секторе обороны, которые не публикуются с начала войны.

"Цифры проливают свет на расходы России на войну в то время, когда данные о бюджетных расходах сектора больше не публикуются. Россия удвоила оборонные расходы на 2023 год до более чем 100 миллиардов долларов - трети всех государственных расходов" , - сообщает агентство.

За первые шесть месяцев Россия потратила "на оборону" 5,59 трлн рублей, или на 12% больше, чем было предусмотрено на весь 2023 год, пишет агентство. Это 37,3% (по плану было 17,1%) суммарных расходов бюджета за полугодие (14,97 трлн рублей) и 19,2% всего годового бюджета.

Почти весь (97,1%) рост бюджетных расходов пришелся на производство оружия, армию и связанные с ней статьи. Такой высокой доли военных расходов в России не было более десяти лет, а, скорее всего, и больше. Максимально она достигала 23%.

При этом в закон о бюджете на 2023 год было заложено 4,91 трлн рублей по статье "национальная оборона" - в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Напоминаем:

Уровень секретных расходов в российском бюджете стал рекордным в 2022 году.

По итогам января-мая 2023 года засекреченные расходы федерального бюджета России выросли почти в 10 раз по сравнению с показателями прошлого года.