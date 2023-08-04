Шмыгаль анонсировал повторную проверку состояния укрытий в Украине

Кабинет министров поручит провести повторные проверки состояния укрытий по Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"В июне этого года отдельных руководителей на местах мы уволили, а некоторым вынесли выговоры из-за ненадлежащего состояния укрытий. Прошло больше месяца, а потому сейчас дадим поручение снова провести проверки относительно того, была ли исправлена ситуация" , - сказал Шмыгаль.

По его словам, там, где ничего с состоянием укрытий не изменилось, снова будут кадровые решения.

Проверка укрытий в Украине

Напомним, в Украине была проведена масштабная проверка состояния бомбоубежищ по всей стране. Результаты были неутешительными. Президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление доступа.

Причиной для проверок стала трагедия, которая произошла во время обстрела Киева 1 июня, когда три человека, в частности ребенок, погибли после того, как не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто.