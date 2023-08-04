Польша передала Беларуси доказательства нарушения границы вертолетами

Посольство Польши в Минске передало в МИД Беларуси подтверждение того, что белорусские военные вертолеты 1 августа действительно нарушили воздушное пространство Польши, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает RMF24.

МИД Польши объявил, что посольство в Минске 4 августа передало в Министерство иностранных дел Беларуси "подробную информацию, подтверждающую факт, что 1 августа 2023 года два белорусских военных вертолета нарушили воздушное пространство Польши".

"Предоставленные данные противоречат позиции Беларуси, высказанной в официальных заявлениях МИД Беларуси и Министерства обороны. Призываем белорусскую сторону безотлагательно предоставить объяснения инцидента, исправить позицию по этому вопросу и прекратить все провокации вдоль польско-белорусской границы", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Напомним, в среду Варшава начала переброску к границе с Беларусью в Подляском воеводстве ударных вертолетов, как решили после провокации Минска.

Кроме того, на днях Варшава и Вильнюс сообщили, что около сотни "вагнеровцев" переместились к так называемому Сувальскому коридору., группа Вагнера разместилась вблизи литовской границы в Гродненской области Беларуси.

В Пентагоне заявили, что не видят рисков для НАТО из-за ситуации на границе Польши с Беларусью.