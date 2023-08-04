Правительство Болгарии одобрило предоставление Украине 100 БТР

Болгарское правительство на заседании в четверг, 3 августа, одобрило проект соглашения между Министерствами внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронированной транспортной техники, сообщает Европейская правда.

Решение правительства Болгарии предусматривает, что глава МВД страны Калин Стоянов уполномочен провести переговоры с украинской стороной о заключении соглашения, "при условии его дальнейшей ратификации".

Кроме того, соглашение о передаче бронетранспортеров Украине временно будет применяться "с даты подписания до вступления в силу". Это означает, что сама передача может начаться еще до ратификации соглашения в парламенте Болгарии.

Парламентское большинство в Болгарии одобрило предоставление Украине дополнительной военной помощи в форме около 100 бронетранспортеров советского образца еще 21 июля.

Как сообщалось ранее, БТР находились на складе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Дополнительная помощь также может быть установлена в отдельном межправительственном соглашении между Киевом и Софией.

Это первый случай, когда болгарская сторона передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.

Напомним, в конце июня Болгария одобрила новый пакет военной помощи Украине, детали которого не раскрывают.