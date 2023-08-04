Китай примет участие во встрече в Саудовской Аравии по мирному плану Украины

Китай подтвердил, что примет участие во встрече по достижению мира в Украине, которая пройдет в Саудовской Аравии 5-6 августа, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение министерства иностранных дел Китая.

"По приглашению Королевства Саудовская Аравия Специальный представитель Правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй посетит Джидду для участия во встрече по украинскому вопросу.

Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине".

Россию на эту встречу не приглашали.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств на неформальной встрече в Саудовской Аравии в конце недели, где будут обсуждаться пути достижения мира в Украине.

О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.

Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в мае 2023 года встречался в Украине с президентом Владимиром Зеленским и заявил ему, что панацеи от "кризиса" не существует, а прекращение войны потребует "создания условий для прекращения огня и мирных переговоров".